الاستخبارات الأوكرانية تؤكد استمرار هجمات الطائرات المسيرة ضد السفن الروسية

هدد متحدث باسم الاستخبارات الأوكرانية في كييف اليوم الجمعة، موسكو بشن هجمات مماثلة بالطائرات المسيرة، وذلك بعد أن ضربت طائرة مسيرة تابعة للبحرية الأوكرانية سفينة روسية في ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود اليوم الجمعة.



وقال المتحدث باسم المخابرات العسكرية الأوكرانية أندريه يوسوف لقناة "فريدوم" الناطقة بالروسية التابعة للتلفزيون الرسمي الأوكراني إن الضربة التي استهدفت سفينة إنزال الدبابات "أولينجوروسكي جورنياك" تمثل خسارة كبيرة للأسطول الروسي.



وأضاف يوسوف اليوم الجمعة: "بالنسبة لأوكرانيا، هذا أمر جيد وهو مجرد خبر.. وسيستمر هذا ".



وشدد المتحدث على أن سفن الإنزال هذه تشكل خطرا استراتيجيا على أوكرانيا.



وأضاف المتحدث أن الحادث يمثل "مأساة" للدعاية الروسية. وزعمت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أنه تم صد الهجوم، لكن مقاطع الفيديو المصورة أظهرت الطائرة المسيرة وهي تضرب السفينة وكشفت الصور أن السفينة مالت على جانبها.