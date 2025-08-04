احتفالات وإقبال الشباب يرسم مشهد انتخابات الشيوخ بالجيزة

على وقع الأغاني الوطنية التي انطلقت من مكبرات الصوت في محيط لجنة مدرسة محمد كُريم الابتدائية بشارع المدبح في محافظة الجيزة، تحوّل مشهد التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 إلى ما يشبه كرنفالًا وطنيًا، حيث توافد المواطنون منذ الصباح الباكر، في مشهد اتسم بالحيوية والإقبال الكثيف.

ما ميز المشهد بشكل لافت هو الحضور الكبير للشباب، الذين لم يكتفوا بالوقوف في طوابير الانتظار، بل أضفوا عليها أجواء من الحماسة والبهجة، رقصًا وترديدًا للأغاني الوطنية، في تعبير تلقائي عن اعتزازهم بالمشاركة في العملية الديمقراطية وممارسة حقهم الدستوري.

وفتحت لجان الجيزة أبوابها، صباح اليوم الاثنين، لاستقبال الناخبين في اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥، إذ انطلقت عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحًا وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة.

وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساءً، على أن يُسمح للناخبين المتواجدين داخل حرم اللجان بالإدلاء بأصواتهم حتى بعد موعد الإغلاق الرسمي، وفق تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.