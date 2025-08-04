 انتخابات مجلس الشيوخ.. محافظ الأقصر: انتظام عملية التصويت.. وتسهيلات كاملة أمام الناخبين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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انتخابات مجلس الشيوخ.. محافظ الأقصر: انتظام عملية التصويت.. وتسهيلات كاملة أمام الناخبين


نشر في: الإثنين 4 أغسطس 2025 - 7:12 م | آخر تحديث: الإثنين 4 أغسطس 2025 - 7:12 م

قال المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، إن العملية الانتخابية في اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ 2025 تسير بسلاسة دون أي معوقات.

وأضاف في تصريحات لقناة «إكسترا نيوز» خلال تفقده لجنة مدرسة وادي الملكات، أن المحافظة تضم 147 لجنة فرعية موزعة على مختلف المراكز.

وأوضح المحافظ أنه زار عددًا من اللجان في مركز الطود للاطمئنان على جاهزيتها، وسيتابع باقي اللجان في مراكز البياضية والقرنة في وقت لاحق.

وأكد أن غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة على تواصل مستمر مع جميع اللجان لمتابعة سير العملية الانتخابية أولاً بأول، لافتًا إلى أن جميع الجهات المعنية على أتم الاستعداد لتوفير الدعم الكامل.

ودعا محافظ الأقصر المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري، مؤكدًا أن صوت كل مواطن مهم ويسهم في دعم المسار الديمقراطي والتنمية الوطنية.
وتجرى الانتخابات في الداخل على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، وسط استعدادات أمنية مكثفة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ونزاهة، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتيسير مشاركة المواطنين.

وتُعلَن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ بتاريخ 12 أغسطس، وتبدأ انتخابات الإعادة في يومي 25 و26 في الخارج، ويومي 27 و28 في الداخل، على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات يوم 4 سبتمبر المقبل.

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