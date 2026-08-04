 مقذوف مجهول يصيب سفينة شحن في مضيق هرمز وسط تصاعد التوتر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقذوف مجهول يصيب سفينة شحن في مضيق هرمز وسط تصاعد التوتر

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 4 أغسطس 2026 - 7:34 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أغسطس 2026 - 7:34 ص

 أعلن مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني، الاثنين، أن سفينة شحن تعرضت للإصابة بـ "مقذوف مجهول" في مضيق هرمز قبالة سواحل سلطنة عُمان.

وأوضح المركز أن الحادث وقع على بعد نحو 20 ميلا بحريا (37 كيلومترا) شمال شرقي بلدة خصب العمانية، دون أن يورد تفاصيل عن وقوع أضرار أو إصابات، مشيرا إلى أن السلطات تحقق في الواقعة.

وطالبت إيران السفن باستخدام مسار ملاحي بمحاذاة سواحلها لعبور مضيق هرمز، مؤكدة مرارا أن المسار الذي حددته طهران هو الوحيد الآمن.

وأصبح الخلاف بشأن الملاحة في هذا الممر المائي الاستراتيجي، الذي يُعد أحد أهم طرق عبور شحنات النفط والغاز والأسمدة عالميا، أحد أبرز بؤر التوتر في التصعيد المستمر بين الولايات المتحدة وإيران.


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