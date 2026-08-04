أكثر من 8000 شخص مازالوا يقيمون في مراكز إخلاء بعد مرور أسبوع على وقوع زلزال في اليابان

بعد مرور أسبوع على وقوع زلزال بقوة 1ر7 درجة على مقياس ريختر في محافظة كوماموتو بجنوب غرب اليابان، مازال يقيم أكثر من 8000 شخص في مراكز إخلاء في ظل استمرار انقطاع إمدادات المياه وارتفاع درجات الحرارة اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن الأشخاص يقيمون في 150 مركز إخلاء، بعدما تضرر نحو 12 ألف مبنى بسبب الزلزال، حسبما قالت المحافظة.

وفي أعقاب زيارة مركز إخلاء أمس الاثنين، قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي إن الحكومة ستصنف الزلزال على أنه" كارثة قوية للغاية" مما يمكن الحكومات المحلية في المناطق المتضررة من الحصول على دعم أعلى من أجل أعمال إعادة البناء واتخاذ إجراءات خاصة لمساعدة الضحايا.

وقد وافق مجلس الوزراء بقيادة تاكايتشي اليوم الثلاثاء على استخدام نحو 2ر24 مليار ين (150 مليون دولار) من احتياطي الحكومة من أجل إجراءات دعم المنطقة المتضررة من الزلزال، مثل إعادة بناء جسور الطرق السريع وإيصال مواد الإغاثة و بناء أماكن إقامة مؤقتة.