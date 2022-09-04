ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: شتاء صعب ينتظر أوروبا

أكد ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن شتاء صعبا ينتظر أوروبا، مبينا في الوقت ذاته أن الأشهر الستة المقبلة ستكون حاسمة.

وقال بوريل في تصريحات أوردتها قناة "فرانس 24" مساء اليوم الأحد، إن اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية قيد قراراتها السياسية، مشددا في الوقت ذاته أن الاتحاد الأوروبي يريد التخلص من هذا الوضع.

وأضاف أنه لا شك أن الصراع الروسي الأوكراني الذي دخل شهره السابع تحول إلى حرب اقتصادية بين روسيا والغرب.

وأشار ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إلى أن تأثير العقوبات المفروضة على روسيا سيزداد خلال الأشهر المقبلة.