 ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: شتاء صعب ينتظر أوروبا - بوابة الشروق
الأحد 4 سبتمبر 2022 11:04 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد تداول عملة العشرة جنيهات.. هل تؤيد التوسع في استخدام العملات البلاستيكية (البوليمر)؟
النتـائـج تصويت

ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: شتاء صعب ينتظر أوروبا

أ ش أ
نشر في: الأحد 4 سبتمبر 2022 - 10:39 م | آخر تحديث: الأحد 4 سبتمبر 2022 - 10:39 م

أكد ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن شتاء صعبا ينتظر أوروبا، مبينا في الوقت ذاته أن الأشهر الستة المقبلة ستكون حاسمة.

وقال بوريل في تصريحات أوردتها قناة "فرانس 24" مساء اليوم الأحد، إن اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية قيد قراراتها السياسية، مشددا في الوقت ذاته أن الاتحاد الأوروبي يريد التخلص من هذا الوضع.

وأضاف أنه لا شك أن الصراع الروسي الأوكراني الذي دخل شهره السابع تحول إلى حرب اقتصادية بين روسيا والغرب.

وأشار ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إلى أن تأثير العقوبات المفروضة على روسيا سيزداد خلال الأشهر المقبلة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك