يمامة: المعركة الانتخابية سيترتب عليها تاريخ الوفد في المستقبل



اجتمع الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد مع سكرتير عموم اللجان العامة للحزب على مستوي الجمهورية، بحضور الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام حزب الوفد، والسكرتارية المساعدين وعباس حزين وحاتم رسلان وكاظم فاضل وجمال شحاتة، وبمشاركة المهندس حسين منصور نائب رئيس الحزب والدكتور أيمن محسب عضو الهيئة العليا ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الوفد الإعلامية والقطب الوفدي الدكتور محمد عبده واللواء سفير نور مساعد رئيس الحزب.



وقال الهضيبي، إن هذا الاجتماع يهدف إلي الاستماع لرؤية سكرتير عموم اللجان العامة للحزب حول المشاركة في الدعاية الانتخابية لرئيس الوفد في انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة.



وأشار سكرتير عام حزب الوفد، إلى أن سكرتير عموم اللجان العامة هم على دراية كاملة بنوع الدعاية المناسبة لكل محافظة سواء كان حجمها أو نوعها لذلك في هذا الاجتماع، وفي حضور رئيس الوفد سوف نستمع إلى الآراء والمقترحات في هذا الشأن.



وأكد رئيس حزب الوفد، أن اجتماع اليوم مع سكرتير عموم اللجان العامة للحزب على مستوي الجمهورية هو اجتماع مقصود والهدف منه هو الاستماع إلى المقترحات الخاصة بالدعاية الانتخابية الخاصة بانتخابات رئاسة الجمهورية لكل محافظة، مشيرا إلى أن سكرتيري عموم المحافظات هم على دراية كاملة بشئون المحافظة.



وأضاف "يمامة" أن المرحلة القادمة هي مرحلة عمل من أجل استحقاق هام جدا وهو المنافسة في انتخابات رئاسة الجمهورية، لافتاً إلى أن الوضع الحالي يجعل هناك فرصة كبيرة جدا للمنافسة، وبشكل قوي والرئيس السيسي حصل في انتخابات الماضية على نسبة 96% والجميع يعرف النتائج ومن يرصد الشارع المصري ومن يرصد الحالة الاقتصادية والحالة النفيسة يستوعب أن هناك فرصة.



وأكد رئيس الحزب، أن هذه الانتخابات ليست انتخابات الوفديون فقط ولكن انتخابات الأمة المصرية ويجب أن نستوعب هذا الأمر، ومن لم يستوعب حجم المهمة سوف نبحث توجيه الشكر له وسوف نبحث عن غيره يكون مؤهلا وقادرا على تحمل هذه المسئولية الكبيرة، وهي معركة سوف يترتب عليها تاريخ الوفد في المستقبل.



وقال رئيس الوفد إن لم نقدم معركة حقيقية قوية سوف يكون الأمر صعب، على مستقبل الحزب وأن حصل الوفد على مكانته الحقيقية في الشارع المصري بسبب هذه المعركة سوف يعود هذا بشكل إيجابي على مستقبل الوفد وهذا أمر هام يجب أن يلتفت إليه الجميع.



وأضاف: "لدينا معركة حقيقية ويجب أن نكون على قدر هذه المعركة وذلك من خلال احترام أنفسنا حتى يحترمنا الجميع، وسيكون هناك استعانة بأعضاء الوفد السابقين، وأيضا سيكون هناك استعانة بكل المصريين المحبين للوفد، وسوف نستقبل الجميع بشرط التعاون والوقف صف واحد لتحقيق هذا الأمر.



وأعرب رئيس الوفد عن سعادته بالحديث والمقترحات التي قدمها سكرتير عموم اللجان العامة، قائلا: "سعيد بهذا الحديث وهذا الاجتماع يؤكد أن الحياة السياسية التي أجهضت في يوليو 1952 بسبب مشروع سياسي تتفق أو تختلف معه يوجد الآن خلية سياسية حية وهي حزب الوفد الذي ما زال حيا، والجميع داخل الحزب يعمل من أجل مصلحة الوطن والمصريين ونحن أمه واحده دون طبقات اجتماعية، ولا فارق بين غني وفقير، وقال تعالي (ولقد كرمنا بني آدم) وكل شخص له الحق في الحرية وكل الحقوق".



وتابع: "برنامجي الانتخابي يتضمن كثيرا من المقترحات التي قدمها الحضور في اجتماع اليوم، ولكن لن أتحدث عن البرنامج الانتخابي الآن لأننا في معركة حقيقة وأعددنا العدة وكل شيء قد أصبح جاهز وأن لم نكن المركز الأول سنكون المركز الأول ".



وقال الدكتور محمد عبده، إن اجتماع اليوم لدعم مرشح الوفد وليس لرئيس الحزب ويجب أن نقف صفا واحدا من أجل تحقيق هذا الأمر ومن أجل أن يكون هناك معركة حقيقة في انتخابات رئاسة الجمهورية.



وأضاف عبده، أن حزب الوفد في تاريخ دائما يحصد المقاعد ويحصد النسب الأكبر وهذه هي قيمة حزب الوفد في الشارع المصري ونريد أن تعود هذه القيمة من جديد، مشيرا إلى أهمية نبذ أي خلاف والوقف صفا واحدا من اجل دعم مرشح الوفد في انتخابات رئاسة الجمهورية .



وطالب بوضع برنامج إصلاح للاقتصاد والتعليم والصحة في البرنامج الانتخابي لمرشح الوفد وتخصيص نصف ميزانية الدولة للصحة والتعليم والاهتمام بالفقراء ومحدودي الدخل؛ لأن حزب الوفد هو حزب الفقراء في الأساس.



وكان سكرتيري عموم المحافظات، قدموا الكثير من المقترحات والتي سوف تضم إلى برنامج رئيس الوفد الانتخابي ومن أهم المقترحات هو حملة طرق الأبواب وملف الاقتصاد والصحة والتعليم والتأمينات الاجتماعية مؤكدين إلى أنهم على قلب رجل واحد خلف رئيس الوفد في هذه المعركة لتحقيق الصالح للوطن والمواطنين، كما قدم الحاضرين أوراقا وخطط الحملة الانتخابية والانتشار المتوقع والتكاليف وغيرها من الخطط التي تنتظر شارة البدء مع تقديم رئيس الوفد أوراق ترشحه.