شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية في فعاليات ورشة العمل الخاصة بمبادرة «جعل المدن قادرة على الصمود 2030»، التي نظمها مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث تحت عنوان «ائتلاف الإسكندرية لتعزيز القدرة على الصمود»، وذلك برعاية المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، وفي إطار جهود المحافظة لتعزيز قدرة المدينة على مواجهة مخاطر الكوارث والتغيرات المناخية.

وشهدت فعاليات الورشة كما جاء في بيان اليوم الجمعة،حضور اللواء تامر عبد الرحمن، رئيس اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء، والدكتور ريدان السقاف، نائب مدير مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، ومحمد صلاح، السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية، والدكتور محمود عيسى، السكرتير العام المساعد، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات الحكومية والمحلية والخبراء والمتخصصين والجهات المعنية بإدارة الأزمات والكوارث والبيئة وتغير المناخ والبنية التحتية.

ومثّلت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية خلال فعاليات الورشة الدكتورة هالة عبد الرزاق جودة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، بمشاركة مريم رفعت، مدير إدارة الحماية بالمديرية، والدكتورة رانيا فياض، أخصائي بإدارة الحماية، وذلك تأكيدًا على حرص المديرية على المشاركة الفعالة في الجهود المشتركة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية والمجتمعية ورفع جاهزية المجتمع لمواجهة الأزمات والمخاطر.

وتستهدف الورشة دعم جهود محافظة الإسكندرية للتحول إلى مدينة ساحلية أكثر قدرة على الصمود أمام مخاطر الكوارث والتغيرات المناخية، وتعزيز قدرتها على التعامل مع المخاطر الساحلية والظواهر الجوية المتطرفة، بما يسهم في حماية المواطنين وضمان استدامة الخدمات الأساسية والحفاظ على البنية التحتية واستمرارية النشاط الاقتصادي.

وناقشت فعاليات الورشة أهمية التحول من رد الفعل إلى الاستباق، ومن إدارة الأزمات إلى إدارة المخاطر، من خلال تعزيز التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة والجهات الدولية والخبراء والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجامعات ومراكز البحث العلمي، بما يدعم بناء منظومة متكاملة للتعامل مع التحديات المستقبلية.

كما استعرضت الورشة عددًا من المشروعات والجهود التي تنفذها الدولة ومحافظة الإسكندرية لتعزيز قدرة المدينة على التكيف مع آثار التغيرات المناخية، وفي مقدمتها مشروعات إدارة مياه الأمطار وحماية الشواطئ من النحر البحري والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، فضلًا عن جهود خفض الانبعاثات والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة والمبادرات البيئية.

وتستمر فعاليات الورشة على مدار ثلاثة أيام، وتتضمن جلسات وورش عمل متخصصة لتقييم فجوات واحتياجات القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، باستخدام أدوات قياس قدرة المدن والمؤسسات على الصمود، وصولًا إلى تحديد الأولويات والإجراءات اللازمة وإعداد العناصر الرئيسية لخارطة طريق مستقبلية لتعزيز قدرة الإسكندرية على الصمود.

وأكدت مشاركة مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية أهمية الدور الذي تضطلع به في منظومة الحماية الاجتماعية والمجتمعية، وحرصها على دعم جهود المحافظة وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية المجتمعية وحماية الفئات الأولى بالرعاية وبناء مجتمع أكثر قدرة على مواجهة الأزمات والكوارث والتحديات المستقبلية.