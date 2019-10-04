رئيس البرلماني العراقي: نحتاج إلى ثورة لمحاربة الفساد وندعم مطالب المتظاهرين وسلميتها

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قال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي مساء اليوم الجمعة إن بلاده تحتاج إلى ثورة لمحاربة الفساد وتدعم مطالب المتظاهرين وسلميتها.

وأكد الحلبوسي اليوم رفضه التصادم المسلح الذي حدث في التظاهرات، وفق ما أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع)

ودعا الحلبوسي في كلمة له، القائد العام للقوات المسلحة إلى "التحقيق الفوري بشأن سقوط ضحايا".

كما دعا المتظاهرين إلى "دعم القوات الأمنية التي حاربت وتحارب داعش الإرهابي، والحفاظ على ممتلكات الدولة من المخربين".

وتابع: "نحتاج الى ثورة حقيقية لمحاربة الفساد"، مؤكدا ان الفساد آفة يجب القضاء على حيتانها.

وكشف الحلبوسي عن جملة من المشاريع التي سيتم اعتمادها كخطة لبناء 100 ألف وحدة سكنية لحل مشكلة الإسكان، وتوزيع منح لأكثر من مليون أسرة.

وطالب "بتوزيع عادل لإيرادات الدولة ورسم سياسات واضحة لاستيعاب الخريجين".

كما أعلن الحلبوسي تشكيل لجنة خدمة برئاسته تضم اتحادات، ستباشر عملها اعتبارا من يوم غد السبت.

وأكد دعم البرلمان لرئيس الوزراء لتحقيق الإصلاح، مؤكدا ضرورة حل أو إيقاف عمل مجالس المحافظات.