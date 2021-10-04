 نتنياهو ينتقد حكومة بينيت بعد لقاء الرئيس الفلسطيني بوزيرين إسرائيليين - بوابة الشروق
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نتنياهو ينتقد حكومة بينيت بعد لقاء الرئيس الفلسطيني بوزيرين إسرائيليين

رويترز
نشر في: الإثنين 4 أكتوبر 2021 - 4:29 ص | آخر تحديث: الإثنين 4 أكتوبر 2021 - 4:29 ص

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، حكومة رئيس الوزراء الحالي، نفتالي بينيت، بعد أن استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزيرين إسرائيليين يوم الأحد.

وكتب نتنياهو في تغريدة: "حكومة بينيت تواجه ذروة في وفيات وإصابات كورونا، غير أن وزير الصحة نيتسان هوروفيتس يترك مجلس الوزراء المعقود لمواجهة كورونا من أجل مقابلة أبو مازن".

واستقبل الرئيس الفلسطيني الأحد وفدا إسرائيليا ضم وزير الصحة نيتسان هوروفيتش، ووزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج، وعضو الكنيست ميخال روزين.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية إلى أن "عباس أكد أهمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية، ووجوب وقف الاستيطان والاجتياحات وهدم البيوت وترحيل المواطنين من القدس، واسترجاع جثامين الشهداء".

 

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