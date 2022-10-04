عدد المواليد يسجل أدنى مستوى على الإطلاق في كوريا الجنوبية

أظهرت بيانات صادرة عن وكالة الإحصاء الكورية الجنوبية، أن عدد المواليد في البلاد سجل أدنى مستوى له على الإطلاق في يوليو الماضي، بينما قفزت الوفيات إلى مستوى قياسي في الشهر نفسه.



ووفقًا للبيانات الصادرة عن الوكالة، وُلِد ما مجموعه 20441 طفلا في يوليو، بانخفاض 8.6% عن العام الذي سبقه. وسجل الرقم أدنى مستوى له لأي شهر يوليو، منذ أن بدأت وكالة الإحصاء في تجميع البيانات ذات الصلة في عام 1981.



وواجهت كوريا الجنوبية انخفاضا مزمنا في معدل المواليد، حيث يتأخر أو يتخلى العديد من الشباب عن الزواج أو إنجاب الأطفال، في مواجهة التباطؤ الاقتصادي وارتفاع أسعار المنازل، إلى جانب تغيير الأعراف الاجتماعية حول الزواج.



وبهذا تحطم البلاد الرقم القياسي الخاص بها لأدنى معدلات المواليد في العالم في العام الماضي.



وبلغ معدل الخصوبة الإجمالي (متوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة في حياتها) 0.81 طفل في عام 2021، بانخفاض عن 0.84 في العام السابق.



كما أدت الشيخوخة السريعة وتداعيات جائحة كورونا إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى مستوى قياسي في يوليو.



وتوفي ما مجموعه 26030 شخصا في الشهر، بزيادة 1.2% على أساس سنوي. ويمثل أعلى رقم في أي يوليو، ويمثل أيضا ارتفاعا للشهر السابع عشر على التوالي.



ومع تجاوز عدد الوفيات عدد المواليد، انخفض عدد سكان البلاد بمقدار 5588 شخصا في يوليو، ما يمثل انخفاضا للشهر الـ 33 على التوالي.



وأبلغت كوريا الجنوبية عن أول انخفاض طبيعي في عدد سكانها في عام 2020، حيث يستمر الاتجاه الديموغرافي القاتم.



وانخفض عدد الزيجات بنسبة 5% على أساس سنوي، إلى 14947 في يوليو، قام المزيد من الأشخاص بتأجيل أو تأخير حفلات الزفاف بسبب فيروس كورونا.



وانخفضت حالات الطلاق بنسبة 9.3% على أساس سنوي إلى 7535 في يوليو.