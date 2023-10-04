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ضمن فريق فيوتشر مشاركته في النسخة القادمة من بطولة كأس السوبر المصري «النخبة المصرية 2023»، والتي تستضيفها دولة الإمارات خلال شهر ديسمبر القادم.

ومن المقرر أن يشارك في النسخة الأولى من بطولة كأس النخبة 4 فرق، وهم الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا، وفيوتشر.

وحجز فيوتشر مقعده في بطولة كأس النخبة بعد خسارة فريق إنبي أمام الأهلي بثلاثية نظيفة، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر، والتي أقيمت مساء اليوم الأربعاء.

ويشارك فيوتشر في كأس النخبة بصفته رابع الدوري الممتاز في الموسم الماضي، بدلاً من الزمالك الذي سيغيب عن البطولة بعد معاقبته لانسحابه من النسخة الماضية من كأس السوبر المصري.