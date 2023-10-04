 فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة تبدأ بتلاوة آيات قرآنية - بوابة الشروق
الأربعاء 4 أكتوبر 2023 5:26 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار وزير التربية والتعليم بحظر النقاب في المدارس؟
النتـائـج تصويت

فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة تبدأ بتلاوة آيات قرآنية

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 4 أكتوبر 2023 - 5:20 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 أكتوبر 2023 - 5:20 م

بدأت فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، مساء اليوم الأربعاء، بتلاوة آيات قرآنية من سورة الأنفال.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الأربعاء، فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، وذلك احتفالا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد الذي مرّ عليه 50 عاما.

وتقام فعاليات الندوة التثقيفية الثامنة والثلاثين، بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من كبار رجال الدولة.

ومن المقرر أن تشهد الندوة، عرض أفلام تسجيلية، وعروضًا فنية وغنائية، وتكريمًا لأسر الشهداء والمصابين وأبطال القوات المسلحة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك