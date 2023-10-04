 لندن ترجح أن الدفاع الجوي الروسي أسقط مؤخرا طائرة روسية مقاتلة متعددة المهام فوق توكماك - بوابة الشروق
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لندن ترجح أن الدفاع الجوي الروسي أسقط مؤخرا طائرة روسية مقاتلة متعددة المهام فوق توكماك

لندن - د ب أ
نشر في: الأربعاء 4 أكتوبر 2023 - 10:37 ص | آخر تحديث: الأربعاء 4 أكتوبر 2023 - 10:37 ص

أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، بأنه من المرجح للغاية أن تكون قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت يوم الخميس الماضي، إحدى طائراتها المقاتلة متعددة المهام طراز "سو -35 إس فلانكر إم" فوق توكماك، على بعد نحو 20 كيلومترا خلف خط المواجهة الحالي.

وجاء في التقييم الاستخباراتي اليومي المنشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أنه رغم أن روسيا فقدت نحو 90 طائرة ذات أجنحة ثابتة منذ بداية الغزو، فمن المرجح أن تكون الخسارة الخامسة فقط لطائرة من طراز "سو-35 إس"، وهي الطائرة المقاتلة الروسية الأكثر تقدما في الخدمة على نطاق واسع.

وأفاد القييم بأن الموقع يعد مهما، حيث إن توكماك بلدة شديدة التحصين، وعادة ما تضم مقرات قيادة روسية، تقود أحد أكثر القطاعات المتنازع عليها في خط المواجهة.

وعادة ما تكون تلك المقرات محمية بأنظمة دفاع جوي قصيرة ومتوسطة المدى. ويكاد يكون من المؤكد أن هذه المواقع تكون في حالة تأهب مرتفعة للغاية، بينما تستمر أوكرانيا في شن ضربات عميقة فعالة ضد مثل هذه المواقع، بحسب ما ورد في التقييم.

وتنشر وزارة الدفاع البريطانية تحديثا يوميا بشأن الحرب، منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في 24 من فبراير عام 2022 . وتتهم موسكو لندن بشن حملة مضللة.


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