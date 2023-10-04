مشاركة 42 شركة محلية ودولية بمعرض للعطور والبخور في السعودية

تواصلت لليوم السادس، فعاليات معرض الخزامي للعطور والبخور بنسخته الثانية في مدينة سكاكا السعودية، وسط إقبال من الزوار على المعرض الذي يقام بشراكة إستراتيجية مع أمانة منطقة الجوف في مركز الجوف الحضاري بحي الربوة، بمشاركة 42 علامة تجارية محلية ودولية في مجال العطور والبخور.

ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء، بلغ متوسط عدد الزوار أكثر من 3 آلاف زائر وزائرة في اليوم الواحد، فيما تجاوز متوسط المبيعات اليومية 200 ألف ريال.

ويهدف المعرض، الذي يستمر 10 أيام، إلى تعزيز الحراك الاقتصادي في المملكة من خلال استضافة التجار وجلب أفضل العلامات التجارية العالمية في صناعة العطور، ويتيح المعرض للزوار اقتناء المنتجات الفريدة والمتنوعة، بما في ذلك مجموعات العود والبخور.