تسليم 114 مشروع تربية أغنام في قرية بالمنيا لمشروع فرصة للتمكين الاقتصادي

صرح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بأنه في إطار جهود الحكومة لتعزيز التمكين الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية في الريف المصري، وبرعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تم اليوم تسليم 114 مشروع تربية أغنام في قرية منبال بمركز مطاي.

وأعلن ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، أنه قد تم تنفيذ هذه المشاريع من خلال إحدى جمعيات المرحلة الثالثة في مشروع "فرصة للتمكين الاقتصادي"، وتم توزيع ثلاثة رؤوس أغنام لكل مستفيد، واحدة "عشر"، واثنين قابلين "للتعشير"، فضلًا عن تأمين التحصينات اللازمة و80 كيلو جرامًا من الأعلاف، بالإضافة إلى بطاقة تأمين بيطري.

وشهد التسليم وكيل وزارة الطب البيطري، وعدد من الأطباء البيطريين، حيث أوصى وكيل وزارة الطب البيطري بتقديم التحصينات المجانية ضد الحمى القلاعية، والجدري خلال الأسبوعين القادمين.

كما حضر التوزيع؛ مي صابر، مسئولة نقل الأصول بمشروع فرصة بالمنيا، وإيمان صلاح الدين، ممثلة البنك الدولي لمشروع فرصة.

وأعلن وكيل وزارة التضامن، أنه تم تسليم 24 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة في قرية الحتاحتة من خلال إحدى جمعيات مركز سمالوط، وتم توزيع 250 كيلوجرامًا، من الأعلاف وجركن فيتامين، حيث تم تسليم ثلاثة رؤوس ماعز لكل مستفيد، بالإضافة إلى التحصينات اللازمة وبطاقة التأمين البيطري.

وتلقى المستفيدون ندوة تعريفية حول كيفية تحقيق أعلى نسبة إنتاج في تربية الأغنام.

الجدير بالذكر، أن مشروع فرصة للتمكين الاقتصادي يهدف إلى تحقيق مستوى معيشة أفضل للأسر المستحقة وتحويلها من دائرة الاتكالية للاعتمادية والإنتاج.