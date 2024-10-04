أعلن "حزب الله" اللبناني مساء اليوم أنه استهدف موقع وبساتين المطلة بـ 100 صاروخ كاتيوشا و6 صواريخ فلق، فيما أكد قصف مدينة صفد بصلية صاروخية.



وأوضح "حزب الله" في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:00 من مساء يوم الخميس 3-10-2024 مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية".



وأضاف "حزب الله" في بيان: "ردا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف عناصر الحزب عند الساعة 06:15 من بعد ظهر يوم الخميس 3-10-2024 موقع ومستعمرة وبساتين المطلة بـ 100 صاروخ كاتيوشا و6 صواريخ فلق".

كما استهدف "حزب الله" تجمعا للقوات الإسرائيلية في مستوطنة كفرجلعادي بصلية صاروخية.

هذا وأكد "حزب الله" أن عدد القتلى في صفوف ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي في المواجهات التي خاضها مقاتلوه اليوم الخميس 03-10-2024 قد بلغ 17 ضابطا وجنديا.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن قوات لواء جولاني نجحت في أول 24 ساعة من دخولها المعارك في لبنان، بالقضاء على مسؤول منطقة وقائد قوات الهندسة وقائد وحدة الصواريخ في "حزب الله" .

وتشهد منطقة جنوب لبنان تصعيدا ميدانيا بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق بدء عملية برية ضد "حزب الله" داخل الأراضي اللبنانية، فيما لا تزال الجهود الدبلوماسية مستمرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.