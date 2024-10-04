رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح في مباراة ليفربول وكريستال بالاس، والتي ستجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تجمع المباراة بين ليفربول ضد كريستال بالاس، غدًا السبت، لحساب الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، على ملعب «سيلهرست بارك».

سبق وأن سجل محمد صلاح مع ليفربول بمرمى كريستال بالاس، 8 أهداف خلال 12 مباراة.

وفي حال سجل محمد صلاح مجددًا أمام كريستال بالاس، ستكون هذه هي المرة الخامسة فقط في تاريخ ليفربول، التي يسجل فيها لاعب خلال أول 4 مباريات خارج أرضه في موسم بالدوري الإنجليزي.

وسينضم بذلك النجم المصري في حال وصل لهذا الرقم إلى قائمة النجوم السابقين في ليفربول، وهم: سام رايبولد (سجل في أول خمس مباريات، موسم 1902-03)، جون ألدريدج (1987-88)، دانييل ستوريدج (2013-14) ومحمد صلاح كذلك في 2021-22.

ويحتل ليفربول حاليًا صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، بينما يأتي كريستال بالاس في المركز 18 برصيد 3 نقاط.