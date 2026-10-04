قنصوة ينعى الفنان جابر البلتاجي: فقدنا قامة كبيرة من رواد الغناء الأوبرالي

نعى الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ القائم بأعمال وزير الثقافة، ببالغ الحزن والأسى، الفنان الكبير جابر البلتاجي، أستاذ الغناء الأوبرالي بأكاديمية الفنون، الذي رحل عن عالمنا بعد مسيرة فنية وأكاديمية حافلة بالعطاء.

وقال الدكتور عبد العزيز قنصوة: "فقدت مصر -اليوم- أحد رموز الغناء الأوبرالي، وقامة فنية، وأكاديمية كبيرة، أفنت عمرها في خدمة الفن، وساهمت في إعداد أجيال من الفنانين، وتركت بصمة راسخة في مسيرة الغناء الأوبرالي المصري".

وأضاف قنصوة: "إن الراحل مثل نموذجًا للفنان والأستاذ الذي جمع بين الموهبة والعلم والعطاء، وظل مخلصًا لرسالته الفنية والأكاديمية، وهو ما سيجعل أثره باقيًا في تلاميذه وفي ذاكرة الفن المصري".

وتقدم القائم بأعمال وزير الثقافة بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفنان الراحل، وأسرة أكاديمية الفنون، وتلاميذه ومحبيه، وإلى الوسط الفني والثقافي، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.