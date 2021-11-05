أدان معمر الارياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة اليمنى، استهداف مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران حي الزراعة المكتظ بالسكان والنازحين في مدينة ‎مأرب بصاروخ باليستي "ايراني الصنع".

وقال معمر الارياني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان الاستهداف الصاروخي أسفر عن احتراق حافلتين كانتا فارغتين لحظة القصف، وتضرر عدد من منازل المواطنين في المنطقة‏".

وأضاف الارياني "أن مليشيا الحوثي الارهابية مستمرة في إرسال الصواريخ الباليستية "ايرانية الصنع" فوق رؤوس المدنيين والنازحين في الاحياء السكنية بمدينة ومديريات محافظة مأرب، مخلفة مئات القتلى وجرحى بين النساء والأطفال، وتشريد الآلاف من الأسر في موجات نزوح جديدة، في ظل صمت دولي مخزي وغير مبرر".