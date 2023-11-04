الحكومة اليمنية: صواريخ الحوثيين على إسرائيل محاولة لصنع انتصارات وهمية

علقت الحكومة اليمنية، السبت، على إطلاق الحوثيين صواريخ ومسيرات على إسرائيل، بأنها "دعائية ومحاولة لصنع انتصارات وهمية".

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، في حسابه على منصة "إكس" إن "النظام الإيراني الذي يسيطر ومليشياته الطائفية على أراض حدودية مشتركة مع إسرائيل، تحدث مؤخرا بوضوح عن غرفة عمليات مشتركة لتنسيق وإدارة عملياته في المنطقة".

وأضاف أن النظام الإيراني "ترك تلك الحدود، وأوعز لأداته الأرخص مليشيا الحوثي لإرسال صواريخ ومسيرات دعائية لم يسمع أحد عنها إلا في وسائل الاعلام، ولم يكن لها أي تأثير في ميزان الصراع، في محاولة لإبراء الذمة وصناعة انتصارات وهمية".

وتابع الإرياني أن "إعلان مليشيا الحوثي إطلاق تلك الصواريخ والمسيرات الدعائية هو امتداد لنهجها في اللعب على العاطفة الدينية والمتاجرة بمآسي الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".

وأردف أن "مليشيا الحوثي وغيرها من أذرع إيران في المنطقة، لم تقدم لفلسطين سوى الشعارات الفارغة، بل عمدت إلى المتاجرة بها واستغلالها لصالح أجندة عنصرية لا تنسجم مع عدالة القضية الفلسطينية".

وقبل أيام، أعلنت جماعة الحوثي إطلاق عدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة على أهداف في إسرائيل.