فرانكفورت يضع خطة تحصين مرموش

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بدأ نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني في وضع خطة تحصين نجم الفريق عمر مرموش بعد تألقه اللافت للأنظار في الموسم الحالي بالدوري الألماني وجذب اهتمام كبار الأندية الأوروبية.

يحتل عمر مرموش وصافة هدافي الدوري الألماني في الموسم الحالي برصيد 10 أهداف خلف هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، المتصدر ولديه 11 هدفا، ليشتعل الصراع بين الثنائي على لقب هداف البوندسليجا في الموسم الحالي.

وفقا لصحيفة «بيلد» الألمانية، يسعى آينتراخت فرانكفورت لتمديد عقد عمر مرموش لعام أو عامين إضافيين، إلى جانب زيادة راتبه السنوي من 2.5 إلى 3.5 مليون يورو.

أضافت «بيلد» أن الأمر لن يكون سهلا على إدارة فرانكفورت في ظل تألق مرموش ورغبة عدة أندية إنجليزية لضمه الفترة المقبلة مثل ليفربول ومانشستر يونايتد وتشيلسي، إلى جانب دخوله دائرة اهتمامات بايرن ميونخ مؤخرا.

جدير بالذكر أن عمر مرموش يرتبط بعقد مع ناديه الحالي آينتراخت فرانكفورت حتى 2027.