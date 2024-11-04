رئيس الموساد يبلغ عائلات الأسرى بتضاؤل فرص تبادلهم

أبلغ رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" دافيد برنياع، عائلات الأسرى المحتجزين بقطاع غزة بأن فرص التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة حماس باتت ضعيفة.

وأوردت القناة 12 العبرية، اليوم الاثنين، إن برنياع التقى في الأيام الأخيرة عددا من عائلات الأسرى الإسرائيليين لإطلاعهم على سير المفاوضات للتوصل إلى صفقة تبادل مع حماس، بحسب وكالة "الأناضول" للأنباء.

وفي تفاصيل اللقاءات، أضافت القناة: "خلال الاجتماع مع رئيس الموساد، سأله أحد أقارب المختطفين (الأسرى): ماذا يحدث مع الصفقة الآن؟".

أجاب رئيس الموساد: "لم نتلق بعد ردا من الوسطاء، سواء على الاقتراح القطري أو على المقترح المصري رسميا، لذا فإن الأمر يستحق الانتظار"، مشيرا إلى أنه "في الوقت الحالي، إن فرص التوصل إلى صفقة صغيرة منخفضة، لأن حماس تصر على وقف الحرب (الإبادة الإسرائيلية بغزة)".

ولدى سؤال برنياع عن وقف الاعمال العدائية، قال إن فريق التفاوض ليس لديه تفويض من رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) للتقدم نحو صفقة شاملة وإنهاء الحرب".

في السياق ذاته، أشارت القناة 12 العبرية إلى أن نتنياهو "أجرى أمس (الأحد) مشاورات محدودة مع كبار مسئولي الدفاع وفريق من الوزراء، وقدمت المناقشة لمحة عامة عن الوضع في المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق، وأبلغت القيادة السياسية أن حماس لا تنوي التخلي عن مطالبها بالانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي".