الأرصاد عن طقس اليوم: تحسن الأحوال الجوية وتراجع فرص سقوط الأمطار

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم الثلاثاء يشهد تحسنًا كبيرًا في الأحوال الجوية مع تراجع فرص سقوط الأمطار.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع القناة الأولى، أن هناك فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على محافظات شمال البلاد مثل السواحل الشمالية والوجه البحري وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

وأشارت إلى أن الأمطار لن تكون مؤثرة وستكون أقل كثيرًا من كميات الأمطار التي سقطت أمس الاثنين على بعض المحافظات.

ولفتت إلى أن قيم درجات الحرارة تشهد ارتفاعات مقارنة بما سُجِّل أمس الاثنين، في زيادة عن المعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام.

وأكدت أن العظمى على القاهرة الكبرى اليوم تتراوح بين 28 و29 درجة مئوية، وسط أجواء مائلة للحرارة في فترة النهار على أغلب المحافظات الشمالية وتكون حارة على محافظات الصعيد.

ونوهت بأن فترات الليل تشهد اعتدالًا في حالة الطقس بشكل كبير مع انخفاض درجات الحرارة، في حين يكون هناك إحساس بالبرودة في فترة الفجر والصباح الباكر في كل المحافظات.