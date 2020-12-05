صاحب فيديو التشهير بفتاة في كفر الشيخ: حقكم عليا أنا أسف مكانش قصدي

قال مصطفى محمود، صاحب الفديو المثير للجدل للتشهير بفتاة في كفر الشيخ، إنه لم يكن يقصد الجدل الذي أثير حول الفيديو، متابعًا: «أنا كنت بوجه رسالة بنصح الناس المرتبطين ميشهروش ببعض بعد الانفصال».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الجمعة، أنه لم يكن يدرك أن الفيديو الذي صوّره سينتشر بهذا الشكل، قائلًا: «أنا متابعني ألف متابع بس، ونيتي كانت خير، واتفهمت غلط».

وذكر أنه صوّر هذا الفديو لأنه يحب التمثيل، مؤكدًا أن الفيديو تمثيلي و«مفيش سماح في الشارع كله»، حسب تعبيره.

وتوجه باعتذار لكل من شاهد الفيديو، معقبًا «حقكم عليا أنا آسف مكنش دا قصدي».

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بغضب شديد، فيديو لشباب من كفر الشيخ يُشهِر من خلاله بفتاة في يوم زفافها أسفل منزلها، مطالبين بضرورة محاسبة ذلك الشخص على ما فعله من تشهير في حق الفتاة وتسببه في تدمير سمعتها وسمعة أسرتها.