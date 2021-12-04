 التحالف العربي يعلن مقتل 60 عنصرا حوثيا في محافظة مأرب اليمنية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التحالف العربي يعلن مقتل 60 عنصرا حوثيا في محافظة مأرب اليمنية

(د ب أ)
نشر في: السبت 4 ديسمبر 2021 - 6:20 م | آخر تحديث: السبت 4 ديسمبر 2021 - 6:20 م

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن ، الذي تقوده السعودية، اليوم السبت  مقتل 60 عنصرا حوثيا  في محافظة مأرب، شرقي اليمن.

وقال التحالف في بيان إنه تم تنفيذ 11 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال ال 24 ساعة الماضية، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى من عناصرها، وتدمير العديد من الآليات العسكرية التابعة لها.

وأكد التحالف أن الاستهدافات ضد ميليشيا الحوثي في مأرب دمرت كذلك 7 آليات عسكرية.

وأعلن التحالف صباح اليوم أن العملية التي نفذتها مقاتلاته في العاصمة اليمنية صنعاء استهدفت منصة وورشة عسكرية وخبراء تابعين لميليشيا الحوثي

جاء ذلك بعد وقت قليل، من إعلان التحالف تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء دون توضيح طبيعتها.

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