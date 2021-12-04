أذربيجان تسلم أرمينيا 10 أسرى مقابل خرائط حقول الألغام

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أعلن جهاز أمن الدولة الأذربيجاني، أن باكو سلمت يريفان 10 أسرى أرمن لديها مقابل خرائط عن حقول الألغام.

وقال الجهاز: "مسترشدة بمبادئ الإنسانية، سلمت جمهورية أذربيجان 10 جنود أرمن ليريفان في الـ4 من ديسمبر".

وأضاف أن "أرمينيا سلمت بوساطة الجانب الروسي أذربيجان خرائط لحقول الألغام لعدد من المناطق التي انتقلت لسيطرة باكو" في أعقاب حرب قره باغ الأخيرة.

وذكر أن "العسكريين اعتقلوا في 16 من نوفمبر الماضي، عقب الاشتباكات على الحدود بين البلدين".

وعبر جهاز أمن الدولة الأذربيجاني عن امتنانه لروسيا على مساعدتها في إنجاز عملية التبادل.