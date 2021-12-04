صلاح عبدالله يعلن عدم إصابته بكورونا: وصلنا لزمن الواحد يفرح إنه سلبي

كشف الفنان صلاح عبدالله عن نتيجة تحليل المسحة الطبية التي أجراها اليوم للاطمئنان على صحته بعد تعرضه لوعكة مرضية، وللتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا، مؤكدا أن نتيجة المسحة جاءت سلبية.

وكتب عبدالله عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنا سلبي، وسبحان الله وصلنا للزمن اللي فيه الواحد يبقى فرحان إنه سلبي، شكرا لحبكم ودعواتكم".

وفي وقت سابق، نشر الفنان صلاح عبدالله منشورا عبر حسابه يعلن تعرضه لمحنة مرضية ساخرا وخائفا أن يكون السبب فيروس كورونا، وكتب موجها كلامه للفيروس: "صاصا مِش حِملك ياكوفيد، أرجوك خليك بعيد".