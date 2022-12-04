ميناء بورسعيد السياحي يستقبل ثاني رحلات السفينة VARIETY VOYAGER

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن انتعاش حركة السياحة بموانئ المنطقة الاقتصادية، حيث استقبل ميناء بورسعيد السياحي السفينة السياحية VARIETY VOYAGER في ثاني رحلاتها إلى ميناء بورسعيد السياحي، ضمن سلسلة الرحلات البحرية السياحية المقرر توافدها إلى الميناء حتى نهاية شهر ديسمبر، القادمة من ميناء الغردقة، وعلى متنها 48 راكبًا من جنسيات مختلفة و25 ضابطًا وطاقم بحارة.

ومن المقرر أن تغادر السفينة الميناء في مساء اليوم التالي، عقب عودة السائحين من جولتهم السياحية السريعة إلى القاهرة بعد زيارة المناطق الأثرية والمتاحف المختلفة لاستكمال رحلتهم البحرية، فيما يقوم أفراد الطاقم بجولات حرة داخل محافظة بورسعيد.

يذكر أن السفينة المكونة من 36 كابينة تم بناؤها منذ عام 2012، بتصميم حديث من الفولاذ والزجاج واللمسات المضيئة على الجدران العاكسة مع أكثر لوائح السلامة صرامة من SOLAS.

وبحسب بيان إعلامي، تم إنهاء كل إجراءات دخول السفينة السياحية لتراكيها على الرصيف مع رفع درجة الاستعداد القصوى بالميناء، واستقبال السياح بصالة الوصول، وإنهاء إجراءات مغادرتهم الميناء بسهولة في حين وفرت التوكيلات الملاحية والشركات السياحية بإصابات مكيفة لاصطحاب السائحين أثناء جولتهم بالقاهرة.

وأوضح البيان، أن زيارة مثل هذه السفن للموانئ المصرية، يزيد الثقة في موانئ المنطقة وقدرتها على استقبال مثل هذه السفن وتأمينها، وتقديم كل الخدمات والعمل على جذب المزيد من السفن السياحية والخطوط الملاحية العالمية لزيارة موانئ المنطقة الاقتصادية.