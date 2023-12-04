استشهاد 5 من المقاومة الإسلامية بالعراق بضربة أمريكية شمالي بغداد

أعلنت محطة تلفزيون عراقية شيعية مساء اليوم الأحد، أن القوات الأمريكية قصفت موقعا للمقاومة الإسلامية في العراق بمحافظة كركوك /250 كم شمالي بغداد/.

وذكر تلفزيون "النجباء" التابع لحركة النجباء إحدى فصائل المقاومة الإسلامية في العراق في نبأ عاجل أن خمسة من قوات المقاومة الإسلامية في العراق قتلوا بقصف للإحتلال الأمريكي في محافظة كركوك، دون إعطاء مزيدا من التفاصيل.

ولم يصدر تعليق رسمي عن الحكومة العراقية بشأن هذا القصف.

كانت القوات الأمريكية قد تمكنت الشهر الماضي من قتل أكثر من 10 من عناصر المقاومة الإسلامية في العراق وإصابة 8 آخرين بضربتين منفصلين إستهدفت تجمعات للمقاومة الإسلامية في منطقتي ابو غريب غربي بغداد وجرف النصر جنوب غربي بغداد.



وكانت المقاومة الإسلامية في العراق قد نفذت منذ إندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة سلسلة هجمات تجاوزت 67 عملية إستهدفت قواعد عسكرية عراقية وسورية تضم قوات عسكرية أمريكية فضلا عن قصف إيلات في إسرائيل ردا على العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني منذ السابع من الشهر الماضي.