أمير قطر ورئيس تركيا يشهدان توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين بالدوحة

شهد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.

وشهد أمير قطر والرئيس التركي أيضا، في قصر لوسيل بالدوحة، مساء اليوم الإثنين، التوقيع على البيان المشترك للاجتماع التاسع للجنة الاستراتيجية العليا بين دولة قطر والجمهورية التركية، ومذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الخارجية القطرية ونظيرتها التركية، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

كما شهدا التوقيع على اتفاقية في الإطار العسكري بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية، وعلى البرنامج التنفيذي الثالث لمذكرة التفاهم للتعاون في المجال الثقافي لعامي 2024 - 2025 بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال العمل بين وزارة العمل في دولة قطر ووزارة العمل والضمان الاجتماعي في الجمهورية التركية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل الخيري والإنساني بين هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في دولة قطر ووزارة الداخلية التركية، والتوقيع على بروتوكول التعاون بين جامعة لوسيل في دولة قطر ووزارة التعليم الوطني في الجمهورية التركية لإنشاء مركز التدريس التركية - التركية.

وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أكد أن اجتماع الدورة التاسعة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية فرصة لتقييم مستوى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتعزيزها بمزيد من الشراكات الثنائية النوعية.

وقال أمير قطر، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" اليوم الإثنين: "ترأست اليوم مع أخي الرئيس رجب طيب أردوغان اجتماع لجنتنا الاستراتيجية العليا في دورتها التاسعة، وهي فرصة لتقييم مستوى علاقاتنا الاستراتيجية، وتعزيزها بمزيد من الشراكات الثنائية النوعية التي تسهم في زيادة التكامل التجاري والاقتصادي بين بلدينا وتحقيق مصالحنا المشتركة"، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وفي وقت سابق الاثنين، وصل الرئيس التركي أردوغان إلى العاصمة القطرية الدوحة، تلبية لدعوة الشيخ تميم أمير قطر، للمشاركة في الاجتماع التاسع للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين.