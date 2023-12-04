إسرائيل تستأنف محاكمة نتنياهو

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في قضية فساد، ستُستأنف بعد فترة توقف دامت شهرين في المحكمة الجزئية بالقدس، اليوم الاثنين.

وكان قد تم تعليق المحاكمة، بالإضافة إلى جميع القضايا الأخرى غير العاجلة، من جانب وزير العدل، ياريف ليفين، في أعقاب الهجمات التي شنتها حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي. وانتهت حالة الطوارئ ذات الصلة الأسبوع الماضي.

ويشار إلى أن المحاكمة، التي يواجه فيها نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، تستمر منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

وبحسب تقارير إعلامية، فمن الممكن أن يتم استدعاؤه إلى المحكمة للإدلاء بشهادته في غضون أشهر قليلة، رغم أنه معفى من المثول أمام المحكمة في هذه الجلسات.

وفي حال استمرت الحرب لعدة أشهر، فلا بد من بحث كيفية عقد الجلسات في ظل استمرار الحرب في نفس الوقت.

وفي الماضي، كان نتنياهو ينفي دائما جميع الاتهامات الموجهة إليه، وقال إن هناك "ملاحقة بدافع سياسي" ضده.