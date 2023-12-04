أكثر من 50 شاحنة مساعدات و7 شاحنات وقود أمام معبر رفح تستعد لدخول غزة

أفاد مراسل «القاهرة الإخبارية»، بوجود أكثر من 50 شاحنة مساعدات، و7 شاحنات وقود أمام معبر رفح؛ استعدادًا لدخول قطاع غزة.

وأشار مراسل القناة إلى وصول 16 مصابا من قطاع غزة إلى معبر رفح للعلاج في مصر، قائلًا إن «20 سيارة إسعاف مجهزة أمام المعبر لدعم المصابين من غزة».

ولفت إلى «وصول نحو 250 شخصا من حاملي الجنسيات المزدوجة إلى معبر رفح»، وذلك وفقًا لما أفادته «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل لها، اليوم الاثنين.

واستُشهد وأصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين، فجر اليوم الإثنين، خلال سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 15523 شهيدا و41316 مصابا، 70% منهم أطفال ونساء.

وكان المكتب الحكومي قد ذكر السبت، أن عدد المفقودين ارتفع إلى أكثر من 7500 إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم ما زال مجهولا.