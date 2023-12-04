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تمكن ضباط مباحث سمالوط غرب، بمحافظة المنيا، من كشف غموض العثور علي شاب في حالة إغماء، بالقرب من قرية داقوف التابعة لمركز سمالوط غرب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد ضبش، مساعد الوزير مدير أمن المنيا، إخطارا يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على شخص مجهول الهوية بالقرب من قرية داقوف فى حالة إغماء.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين وجود شخص في حالة إغماء وتم نقلة إلى المستشفى وتبين سرقة التوك توك الخاص به وتخديره.

وتم شكل فريق بحث من ضباط مباحث مركز سمالوط غرب، وتمكنوا من ضبط المتهمين وجار التحقيق معهم.