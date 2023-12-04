القسام تعلن استهداف 6 آليات إسرائيلية وتصفية عدد من جنود الاحتلال شمال غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، عن استهداف دبابة إسرائيلية حولها عدد من الجنود في منطقة الفالوجا بقذيفة «الياسين 105»، لافتة إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود.

وقالت في بيانات متتالية، عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الاثنين، إن عناصرها اشتبكوا مع قوة إسرائيلية خاصة، وقتلوا عدداً من عناصرها في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة.

وأشارت إلى خوض عناصرها اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في المنطقة الواقعة بمخيم جباليا، لافتة إلى استهداف 5 آليات متوغلة بقذائف «الياسين 105».

وأفادت باستهداف قوة إسرائيلية خاصة راجلة بعبوة أفراد «رعدية»، والإجهاز على من تبقى من أفراد القوة بالأسلحة الرشاشة من «مسافة صفر».

وفي وقت سابق، لفتت القسام إلى استهداف 3 آليات عسكرية إسرائيلية في محور شرق غزة بقذائف «الياسين 105».

وأشارت في بيان لها، مساء الاثنين، إلى قصف تجمعات للاحتلال الإسرائيلي في موقع «إسناد صوفا» العسكري برشقة صاروخية.

كما أعلنت أن عناصرها تمكنوا صباح اليوم من استهداف 5 دبابات إسرائيلية و5 ناقلات جند في محور شرق غزة، بقذائف «الياسين 105».

وقالت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح الاثنين، إن عناصرها أجهزوا على عدد من جنود العدو من مسافة صفر في منطقة الشيخ رضوان، وعادوا إلى قواعدهم بسلام.