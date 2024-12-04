الأردن يهيب برعاياه في كوريا الجنوبية توخي الحذر والحيطة

قالت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنيين، إنها تتابع أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في جمهورية كوريا بعد تطورات الأحداث الأخيرة هناك.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، في بيان اليوم الأربعاء، أن «الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشئون القنصلية وسفارة المملكة في سيؤول، تتابع أوضاع الجالية الأردنية في جمهورية كوريا بعد تطورات الأحداث الأخيرة في البلاد»، مؤكداً أنهم جميعاً بخير.

وذكر أن «الوزارة تهيب بجميع المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في كوريا، ضرورة توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق التجمعات، والتقيد التام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية في كوريا حفاظاً على سلامتهم».

ودعا المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في جمهورية كوريا إلى التواصل مع الوزارة لطلب المساعدة على مدار الساعة.

وأدخل إعلان الرئيس يون سوك يول، المفاجئ بفرض الأحكام العرفية، ليل الثلاثاء-الأربعاء، كوريا الجنوبية في أزمة سياسية حادة لم تشهد البلاد مثيلا لها منذ عقود.

ودفعت الأزمة المتصاعدة بين يون والمعارضة بشأن الميزانية العامة الرئيس لاتخاذ خطوته المفاجئة، مبررا إياها بمواجهة «قوى معادية» وتهديدات من الجارة الشمالية.