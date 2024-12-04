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واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 425 من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي مجزرتين خلال الـ24 ساعة الماضية ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي 36 شهيداً و96 مصاباً، بحسب وكالة معا الإخبارية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 44 ألفا و502 شهيد و105 آلاف و454 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وفي وسط قطاع غزة، واصل جيش الاحتلال تنفيذ غارته المكثفة وسط قطاع غزة. وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات ضمن حزام ناري في منطقة المطاحن ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابات ومفقودين.

كما سقط شهداء وسجلت إصابات جراء قصف للاحتلال على منازل جنوبي دير البلح.

واشتعلت النيران في خيام النازحين إثر قصف جوي إسرائيلي استهدفها داخل مدرسة إيواء أبو هميسة التابعة لوكالة الغوث الدولية في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

أما في غزة والشمال، حاصرت قوات الاحتلال بالنار مركز نزوح أبو تمام في بيت لاهيا، مع الاستمرار بالقصف المدفعي والجوي، ما أسفر عن استشهاد 15 فلسطينيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وامتد القصف ليشمل مشفى كمال عدوان، حيث أصيب ثلاثة من العاملين فيه في مدخل الطواريء بعد إطلاق طائرة كود كابتر لقنابلها.

واستشهد ستة فلسطينيين في قصف مدرسة تووي نازحين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة في حين استشهد خمسة آخرين في قصف مربع سكني بحي الصبرة جنوب المدينة.

وفي جنوب القطاع، تمكنت فرق الإسعاف من انتشال جثامين خمسة شهداء من مدينة رفح جنوب القطاع خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص من مواقعهم في محور فيلادلفيا نحو خيام النازحين في حين واصلت الطائرات قصف المنازل في وسط وشرق المدينة.