القوات الباكستانية تقتل 5 متمردين في مداهمة بشمال غرب البلاد المضطرب

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داهمت قوات الأمن الباكستانية، اليوم الأربعاء، مخبأ لمسلحين في شمال غرب باكستان المضطرب،بناء على معلومات استخباراتية.

وأسفرت العملية عن تبادل لإطلاق النار قتل خلاله خمسة متمردين وأصيب اثنان آخران، بحسب بيان للجيش.

وذكر البيان أن المداهمة وقعت في منطقة لاكي مروات، الواقعة في إقليم خيبر بختونخوا.

ولم يقدم الجيش أي تفاصيل إضافية عن المتمردين القتلى أو المصابين. ومع ذلك، في السابق، كانت معظم هذه العمليات تُنفذ ضد حركة طالبان الباكستانية المعروفة باسم حركة طالبان باكستان، والتي تستهدف غالبا قوات الأمن.