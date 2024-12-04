وزير الصحة اللبناني يعلن ارتفاع عدد شهداء الاعتداءات الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر 2023 إلى 4047

أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية فراس الأبيض، سقوط 4047 شهيدا و16 ألفًا و593 جريحًا، جراء الاعتداءات الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر 2023.

ونوه في تصريحات نقلتها وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، أن العدوان الإسرائيلي قبل تاريخ 15 سبتمبر 2024، أدى إلى سقوط 645 شهيداً و1983 جريحا.

وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى سقوط 3402 شهيدا و14 ألفًا و655 جريحًا، بعد تاريخ 15 سبتمبر 2024.

ومنذ فجر 27 نوفمبر الماضي، يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفا متبادلا بين إسرائيل وحزب الله، بدأ في 8 أكتوبر 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر الماضي.

وفي اليوم الثامن لوقف إطلاق النار، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن «طائرة مسيّرة معادية إسرائيلية حلقت على علو منخفض في أجواء مدينة صور بمحافظة جنوب لبنان».

كما أفادت بسقوط قذيفة مدفعية إسرائيلية على سهل مرجعيون في قضاء مرجعيون بمحافظة النبطية جنوب لبنان.

ونسفت إسرائيل، في وقت مبكر الأربعاء، منازل ومباني في بلدة الخيام بقضاء مرجعيون، وسُمع دوي الانفجار في أنحاء الجنوب، وفق الوكالة.

وقالت الوكالة إن إسرائيل نفذت عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة على بلدتي الخيام وكفركلا، إضافة إلى قصف مدفعي على كفركلا الحدودية