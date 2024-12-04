الصين تبدأ تطبيق إعفاء جمركي كامل لدول إفريقيا منخفضة الدخل

قال دبلوماسي صيني كبير، إنَّ الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية الذي تمنحه الصين للدول الفقيرة في إفريقيا دخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع، وذلك في الوقت الذي يزور فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن أنجولا.

وتتنافس الصين والولايات المتحدة على النفوذ في القارة، حيث أقرضت بكين مليارات الدولارات إلى دول في إفريقيا عبر مبادرة الحزام والطريق، قبل أن تقلصها بشكل كبير في 2019، بينما تحاول واشنطن تعزيز جهودها، بحسب وكالة رويترز.

وفي 2021، أعلنت الصين التحول من الإقراض المباشر إلى التجارة والاستثمارات. وذلك بعد أن تخلفت بعض الدول التي أقرضتها عن سداد ديونها، بداية من زامبيا في 2020.

وفي زيارته الأولى للقارة الإفريقية هذا الأسبوع، وعد بايدن بأن واشنطن «ستنخرط بشكل كامل في إفريقيا».

وبدأت الصين تطبيق الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات من البلدان الأقل دخلا في إفريقيا في 2005.

لكن شركة (ديفيلوبمنت ريإماجند) للاستشارات قالت إن خطوة بكين توسع ذلك الإجراء بإلغاء الرسوم الجمركية على 140 منتجا إضافيا، منها الأرز والقمح والسكر والقطن والورق والخشب.

ولا يفرض الاتحاد الأوروبي أي رسوم جمركية على البلدان الأقل دخلا، باستثناء صادرات الأسلحة والذخيرة، في حين أن الولايات المتحدة لديها خطة لتعزيز التجارة مع تلك البلدان، بجانب الإعفاء من الرسوم لبعض الدول الإفريقية.

ووفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، كانت الصين الوجهة الرئيسية لصادرات الاقتصادات النامية في أفريقيا في 2022، بقيمة بلغت 101 مليار دولار، تلتها إيطاليا بنحو 46 مليار دولار والهند بواردات بلغت قيمتها 42 مليار دولار وإسبانيا بقيمة 39 مليار دولار.

ويقول منتقدون إن علاقة الصين بأفريقيا يشوبها استنزاف الموارد إلى حد كبير، إذ تصدر الدول الإفريقية النفط أو النحاس أو الكوبالت وتبيع الصين لها السلع النهائية ذات القيمة الأعلى.

وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة ديفيلوبمنت ريإماجند هانا رايدر، إن إلغاء بكين للرسوم الجمركية يمكن أن يعزز جاذبيتها.

وأضافت: «الحكومة الصينية حريصة على التأكيد على أن الوفاء بالوعود هو نهجها نحو أفريقيا، وذلك بالمقارنة بشركاء التنمية الآخرين في بعض الحالات».