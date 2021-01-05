وزير الخارجية السعودي: طي كامل لنقاط الخلاف مع قطر

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قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله، إن توقيع بيان العلا يعني الطي الكامل لنقاط الخلاف وعودة كاملة للعلاقات الثنائية بين قطر والرباعي السعودية والإمارات ومصر والبحرين.

وأضاف خلال كلمة له بمؤتمر ختام أعمال قمة العلا، مساء الثلاثاء: «بحمد الله وتوفيقه وحكمة قيادات المجلس والأشقاء في مصر فإن توقيع البيان يعني الطي الكامل لنقاط الخلاف بما يخدم الدول الأعضاء ومصر وبما يضمن استقرار وأمن المنطقة».

وانطلقت اليوم الثلاثاء، أعمال اجتماع الدورة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي، في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، وبمشاركة قادة الدول الأعضاء.