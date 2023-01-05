تعطل حركة القطارات بين أسكتلندا وإنجلترا جراء إضراب السائقين

من المتوقع اضطراب الخدمات عبر الحدود بين أسكتلندا وإنجلترا بقوة اليوم الخميس، جراء إضراب أعضاء نقابة أسليف للسائقين.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" بأن سائقي القطارات أعضاء النقابة من 15 شركة مختلفة، دخلوا في إضراب عن العمل في إطار نزاع قائم بشأن الأجور.

ولن يتم تسيير قطارات بين أسكتلندا وإنجلترا اليوم الخميس، حيث إن الإضراب سوف يؤثر على خدمات شركات أفانتي ويست كوست وترانس بينين إكسبريس وكروس كانترس.

وأكدت الشركات عدم تسيير قطارات اليوم الخميس.

وسوف يتم تنظيم الإضراب خارج محطات جلاسكو سنترال وادنبره ويفرلي وبولمادي ريل ديبوت، في مدينة جلاسكو صباح اليوم.

وقال مدير عام نقابة أسليف، ميك ويلان، لـ "بي آيه ميديا"، إنه "أمر حتمي" أن يتم تنظيم المزيد من الإضرابات إذا لم تحدث انفراجة في النزاع القائم منذ فترة طويلة.

وأضاف: "يزداد الوضع سوءا ويريد أعضاء النقابة تصعيد الموقف بسبب عدم إحراز تقدم، نحن في عالم غريب، تسعى فيه الحكومة إلى عمل أي شيء للإبقاء على الشركات الخاصة العاملة في هذا المجال".

وقال: "نسعد دائما بالتفاوض ولا نرفض أبدا الجلوس إلى الطاولة، والتحدث. ولكن هذه الشركات لم تعرض شيئا علينا وهذا غير مقبول".