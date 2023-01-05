قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المشروعات التي عرضها طلاب جامعة سوهاج عليه، من الممكن أن تتحقق، مشيرًا إلى أنها قد تدر عائدًا على الدولة، وتغير من موقفها.

وأضاف خلال افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة سوهاج، اليوم الخميس: «حلم صموئيل ومحمد وغيره ممكن يتعمل منه حاجة، مقولش بس ربنا يوفقكم، لأنه يمكن يجيبلي حاجة، الـ5 فدادين أو الـ50 فدانا يجيب حاجة، والبلد دي موقفها يتغير».

ولفت إلى تأثير النمو السكاني على عدم شعور المواطن بثمار التنمية المتحققة، معقبًا: «هذا يوم جديد وعام جديد، لكن لا يمنعنا كأسرة واحدة أننا نتكلم مع بعض ونفكر بعض بحجم التحدي وسبب المشكلة».

واستطرد: «سبب المشكلة لا فساد حكومة ولا فساد نظام إداري ولا تهميش، أقول لكم حاجة بسيطة، أعرف كويس يعني إيه قرش وبفضل الله يعني إيه دولة».

واختتم: «مصر ممكن تكون قد الدنيا بيكم وأفكاركم وجهدكم، لو استمرينا بتلك الطريقة (الزيادة السكانية) كل الجهد المبذول مش كفاية، وأوجه بتوفير تمويل مشروعاتكم من صندوق تحيا مصر».