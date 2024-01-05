سجلت محطة كاوتوكينو للأرصاد الجوية في النرويج، درجة حرارة بلغت 5ر43 درجة مئوية تحت الصفر في الساعات الأولى اليوم الجمعة، وهي أدنى درجة حرارة تُسجل منذ 25 عاما، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "إن تي بي" نقلا عن معهد الأرصاد الجوية في النرويج.



وانخفضت درجات الحرارة بشكل أكبر في شمال السويد، حيث تم تسجيل درجة حرارة 8ر43 سالب في محطة نايماكا للأرصاد الجوية في أقصى شمال البلاد، وكانت هذه هي الليلة الأكثر برودة في شهر يناير منذ عام 1999.



ومن المتوقع أن يستمر الطقس المتجمد خلال عطلة نهاية الأسبوع في كلا البلدين.



وذكرت تقارير صحفية نرويجية، أن محطة أوسلو المركزية ستظل مفتوحة لتوفير مأوى للمشردين.



وأضافت صحيفة أفيسا أوسلو، أن هذا الإجراء سيظل ساري المفعول طالما اقتضت ظروف الطقس منع النوم في العراء.