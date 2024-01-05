إنزال جوي فرنسي أردني لمساعدات إغاثية إلى قطاع غزة

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، تنفيذ إنزال جوي بالتعاون مع الأردن، لمساعدات إغاثية إلى قطاع غزة.



جاء ذلك وفق تغريدة لماكرون على حسابه بمنصة إكس، كتب فيها: "في سياق صعب، قدمت فرنسا والأردن مساعدات جوا للسكان (في غزة) ومن يساعدونهم".



وأضاف الرئيس الفرنسي: "الوضع الإنساني لا يزال حرجا في غزة".



وأرفق تغريدته بصورة لطيار يقف على منصة الشحن بطائرة عسكرية، ويظهر خلفه عدد من المظلات في الجو.

La situation humanitaire reste critique à Gaza. Dans un contexte difficile, la France et la Jordanie ont livré par les airs de l’aide à la population et à ceux qui lui portent secours. pic.twitter.com/jNXGiZieCh — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 5, 2024





وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أنه طائرات من نوع C130، تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني وسلاح الجو الفرنسي، نفذت إنزالين جويين على محيط المستشفى الميداني الأردني الخاص/ 2 في خان يونس جنوب قطاع غزة.



واحتوت المساعدات التي تم إنزالها على مواد طبية ومستلزمات علاجية بواسطة صناديق مخصصة مزودة بمظلات موجهة بنظام GPS؛ بهدف إيصالها إلى المواقع المحددة وضمن التوقيتات اللازمة.



وتم تنفيذ هذه العملية من خلال طواقم مشتركة من كلا الجانبين، تأييداً من الجانب الفرنسي الصديق للموقف الأردني الثابت من القضية الفلسطينية، ودعماً للجهود الأردنية الإنسانية لمساندة الأهل والأشقاء في غزة، ودورها المحوري المهم الذي تقوم به في توحيد الجهود الدولية وإيصال المساعدات.



وسبق أن نفذ الجيش الأردني سبعة إنزالات لمستشفياته الميدانية داخل غزة، وكانت المرة الأخيرة لمحاصرين داخل كنيسة القديس برفيريوس، الواقعة بحي الزيتون شمالي القطاع، وذلك عشية عيد الميلاد المجيد.



ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الجمعة، 22 ألفا و600 شهيد و57 ألفا و910 مصابين معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.