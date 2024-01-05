نور خالد النبوي: مكسبي من فيلم «الحريفة» صداقة كزبرة واتبسطت بيه جدا

كشف الفنان نور خالد النبوي، عن كواليس مشاركته بفيلم «الحريفة»، والذي يعرض حاليا بالسينما ضمن موسم أفلام رأس السنة، ويشاركه البطولة ور إيهاب وأحمد حسام ميدو وكزبرة وخالد الذهبي وبيومي فؤاد من تأليف إياد صالح وإخراج رؤوف عبد السيد.

وأضاف خلال لقاء خاص ببرنامج «معكم»، تقديم الإعلامي منى الشاذلي، والمذاع على قناة «أون»، مساء الخميس، أنه تلقى عرضا من المنتج طارق الجنايني، ليشارك في فيلم من بطولة شبابية، مؤكدا أنه شعر بالخوف الشديد، لرغبته في تقديم عمل فني جيد أو أن يكون جزء من عمل كبير.

ولفت إلى أنه شعر بالسعادة وبالطاقة الإيجابية والأمل بعد اطلاعه على أوراق العمل، موضحا أنه لم يكن على معرفة مسبقة بالأبطال المشاركين بالفيلم.

وتابع: «مكنتش أعرف كزبرة شخصيا لأنه أول مرة يمثل سينما، بس انبطست جدا لما قابلته، ولو كنت كسبت حاجة من الفيلم ده، فأنا كسبت صداقة كزبرة، لأن قلبه أبيض وارتحت معاه جدا في التعامل»-على حد قوله.

وذكر أنه لم تجمعه معرفة مسبقة بالفنان الشاب أحمد غُزي، ولكن التقى به في الشركة التي تدير أعمالهما، وبدأت بينهما علاقة صداقة، إلى جانب التقائهما فكريا بسبب دراستهما للسينما خارج مصر.