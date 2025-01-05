علق عبد القادر عمراني المدير الفني لفريق شباب بلوزداد الجزائري، على فوز فريقه بهدف نظيف أمام النادي الأهلي، بعد الخسارة بسداسية في المباراة الأولى بالقاهرة.

وقال عبد القادر عمراني، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية عبر إذاعة ميجا إف إم: "عشنا أسبوعا صعبا على الفريق بعد الهزيمة الثقيلة في مصر، وكان هناك تحضيرًا جيد جدًا من أجل مباراة العودة".

وأضاف: "رغم أننا لعبنا مباراة في الدوري الجزائري بعد العودة من مصر وفزنا بها، إلا أن الأمور كانت صعبة معنويًا أيضًا".

وأتم عبد القادر عمراني تصريحاته قائلًا: "كنا في حاجة ماسة للفوز من أجل إعادة الثقة للاعبين، ورغم صعوبة التحضير لمباراة الأهلي، إلا أن العامل النفسي والذهني كان هو أهم شيء ارتكزنا عليه خلال التحضير".