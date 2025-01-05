اضطرابات في حركة الطيران نتيجة سوء الأحوال الجوية والثلوج في ألمانيا

تسببت العواصف الثلجية في ألمانيا، بحدوث اضطرابات كبيرة في حركة الطيران بمطار مدينة ميونخ، حيث تم إلغاء بعض الرحلات التي كانت مقررة للإقلاع صباح اليوم.

وأعلن متحدث باسم مطار مدينة ميونخ الألمانية، اليوم، حدوث اضطرابات في حركة الطيران بالمطار نتيجة سوء الأحوال الجوية والثلوج.

ووفقا للموقع الإلكتروني للمطار، فقد تم إلغاء بعض الرحلات التي كان من المقرر أن تقلع صباح اليوم.

وقال المتحدث باسم المطار، إن شركات الطيران اتخذت قرارا بإلغاء رحلات الليلة الماضية كإجراء احترازي، مضيفا أنه يجرى حاليا إبقاء أحد المدارج مفتوحا، بينما يتم تنظيف الآخر.

وذكر أن انخفاض الرؤية بسبب تساقط الثلوج أدى إلى تمديد الفترات بين الإقلاع والهبوط، وأن هناك طائرات أيضا تحتاج إلى إزالة جليد. ولم يتضح بعد إلى متى ستستمر القيود المرتبطة بالطقس.