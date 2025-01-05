وزير الخارجية السوري يصل إلى قطر لبحث آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين

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وصل وزير الخارجية والمغتربين بالحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني، صباح اليوم الأحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وبحسب بيان مقتضب صادر عن وزارة الخارجية السورية، يرافق الشيباني في زيارته، وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب.

وأوضحت الوزارة أنها أول زيارة رسمية يجريها الشيباني إلى العاصمة القطرية؛ لبحث آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين.

وترأس الشيباني، في وقت سابق من هذا الأسبوع، وفدا سوريا رفيع المستوى إلى الرياض ضمّ وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس جهاز الاستخبارات العامة أنس خطاب.

وكانت هذه أول زيارة رسمية للسلطات الجديدة في دمشق إلى الخارج بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.

وتتطلع الإدارة السورية الجديدة إلى جذب استثمارات من الدول الخليجية؛ للمساعدة في إعادة الإعمار بعد أكثر من عقد على الحرب وتعزيز اقتصاد البلاد المنهك.