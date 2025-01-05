بني سويف تتسلم 2 طن لحوم من صكوك الأوقاف

أشرف اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف مساء اليوم، على استلام دفعة جديدة من اللحوم ضمن مشروع لحوم صكوك الأوقاف، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمراكز المحافظة، وذلك في حضور: الدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف، ورأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشار السكرتير العام المساعد إلى تكليفات المحافظ، بتوفير التيسيرات المطلوبة لسرعة توزيع اللحوم وإيصالها لمستحقيها، مشيدا بمشروع صكوك الأضاحي والإطعام لمساهمته في توفير الحماية المجتمعية للفئات والأسر الأولى بالرعاية، معربا عن تقديره للمساهمين في المشروع باعتباره من أبرز المشروعات الناجحة التي تنفذها وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

وأضاف وكيل الأوقاف أنه تم مساء اليوم استلام 2 طن لحوم ضمن سلسلة من الدفعات التي توزعها الوزارة على المحافظات بالتعاون والتنسيق مع التضامن، وفق قاعدة البيانات المُسجلة بالوزارة للحالات المستحقة، والتي تستهدف المستفيدين بمختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار مشاركة الوزارة في فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وكان السكرتير العام المساعد قد ناقش خلال لقائه وكيلي الأوقاق والتضامن بمكتبه خطة وخريطة توزيع الكمية التي تم استلامها مساء اليوم، وتضمنت الإشارة إلى الكميات المخصصة لكل مركز بواقع: 250 كجم بمركز إهناسيا، و300 كجم بمركز الواسطى، و250 كجم لمركز ناصر، و250 كجم لمركز الفشن، و300 كجم لمركز ببا، و150 كجم لبندر بني سويف، و250 لمركز بني سويف، و250 كجم لمركز سمسطا.